Les fêtes de Sainte-Anne

Promenade des Isles Rethel Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-25

Un moment emprunt de tradition, de convivialité et de fête, chaque jour jusqu’au bout de la nuit ! Concerts, cavalcades, manèges, concours, défilés de chars, feux d’artifices, visite de Miss Sainte-Anne… Programme à venir

.

Promenade des Isles Rethel 08300 Ardennes Grand Est +33 3 24 39 51 40 contact@villederethel.fr

English :

A time of tradition, conviviality and festivity, every day until the end of the night! Concerts, cavalcades, merry-go-rounds, competitions, float parades, fireworks, a visit from Miss Sainte-Anne? Program to come

L’événement Les fêtes de Sainte-Anne Rethel a été mis à jour le 2025-12-01 par Ardennes Tourisme