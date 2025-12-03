Les fêtes de Sainte-Anne Rethel
Les fêtes de Sainte-Anne Rethel samedi 25 juillet 2026.
Les fêtes de Sainte-Anne
Promenade des Isles Rethel Ardennes
Un moment emprunt de tradition, de convivialité et de fête, chaque jour jusqu’au bout de la nuit ! Concerts, cavalcades, manèges, concours, défilés de chars, feux d’artifices, visite de Miss Sainte-Anne… Programme à venir
Promenade des Isles Rethel 08300 Ardennes Grand Est +33 3 24 39 51 40 contact@villederethel.fr
English :
A time of tradition, conviviality and festivity, every day until the end of the night! Concerts, cavalcades, merry-go-rounds, competitions, float parades, fireworks, a visit from Miss Sainte-Anne? Program to come
