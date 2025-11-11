Café théâtre Fugueuses Rethel

Café théâtre Fugueuses

L’une fuit son foyer le jour des 18 ans de sa fille. L’autre fugue de son EHPAD parce qu’il y a trop de vieux. Jusqu’où iront-elles ensemble ?Margot, la quarantaine, fuyant sa famille, rencontre Claude, une octogénaire échappée de sa maison de retraite. Elles se croisent par hasard en pleine nuit, au bord de la route où elle font du stop.Malgré des personnalités et des vécus très différents, elles décident de partager cette aventure improvisée pour laquelle elles sont très, très mal préparées… et pas du tout équipées.Débuts tendus, situation désespérée… Mais au fil du voyage, des discussions drôles ou mordantes et des rencontres plus ou moins heureuses, les situations cocasses qui vont se présenter à elles vont faire évoluer leur relation jusqu’à faire naître une belle amitié.Une comédie douce-amère qui réconcilie avec (une partie) du genre humain.

One runs away from home on her daughter’s 18th birthday. The other runs away from her nursing home because there are too many old people. Margot, in her forties, flees her family and meets Claude, an octogenarian who has escaped from her retirement home. Despite their very different personalities and backgrounds, they decide to share this impromptu adventure, for which they are very, very ill-prepared… and totally ill-equipped. A bittersweet comedy that reconciles them with (part of) the human race.

Die eine flieht am 18. Geburtstag ihrer Tochter aus ihrem Heim. Die andere läuft aus ihrem Pflegeheim weg, weil es dort zu viele alte Menschen gibt. Wie weit gehen sie gemeinsam? Margot, Mitte 40, flieht vor ihrer Familie und trifft auf Claude, eine 80-jährige Frau, die aus ihrem Altersheim geflohen ist. Sie treffen sich zufällig mitten in der Nacht am Straßenrand, wo sie trampen.Trotz ihrer sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten und Lebenserfahrungen beschließen sie, dieses improvisierte Abenteuer zu teilen, für das sie sehr, sehr schlecht vorbereitet sind… und überhaupt nicht ausgerüstet.Angespannter Anfang, verzweifelte Situation… Doch im Laufe der Reise, der lustigen oder bissigen Diskussionen und der mehr oder weniger glücklichen Begegnungen, der komischen Situationen, die sich ihnen bieten, entwickelt sich ihre Beziehung weiter, bis eine schöne Freundschaft entsteht.

Una scappa di casa il giorno del 18° compleanno della figlia. L’altra scappa dalla casa di riposo perché ci sono troppi anziani. Margot, quarantenne, fugge dalla sua famiglia e incontra Claude, un ottuagenario fuggito dal suo ospizio. Nonostante le loro personalità ed esperienze molto diverse, decidono di condividere questa avventura improvvisata, per la quale sono molto, molto impreparati… e per nulla equipaggiati. Una commedia agrodolce che li riconcilia con (parte della) razza umana.

Una se escapa de casa cuando su hija cumple 18 años. La otra huye de su residencia de ancianos porque hay demasiados ancianos. Margot, cuarentona, huye de su familia y conoce a Claude, un octogenario que se ha escapado de su residencia de ancianos. A pesar de sus personalidades y experiencias muy diferentes, deciden compartir esta aventura improvisada para la que están muy, muy mal preparados… y nada equipados. Una comedia agridulce que les reconcilia con (parte de) la raza humana.

