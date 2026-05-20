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Rallye promenade moto Rethel

Rallye promenade moto Rethel

Rallye promenade moto Rethel dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Départ Promenade des Isles

Ville : 08300 Rethel

Département : Ardennes

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : 10 10 0 Tarif de base plein tarif Tarif par moto

Rethel

Rallye promenade moto

Départ Promenade des Isles Rethel Ardennes

Tarif : 10 – 10 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif par moto

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Inscriptions de 8h30 à 10h Nombreux lots offerts 1er prix 2 places pour la Superbike Restauration le midi
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Départ Promenade des Isles Rethel 08300 Ardennes Grand Est +33 6 84 95 74 60 

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English :

Registration from 8:30 to 10 a.m. Numerous prizes on offer: 1st prize: 2 Superbike tickets Catering at lunchtime

L’événement Rallye promenade moto Rethel a été mis à jour le 2026-05-20 par Ardennes Tourisme

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