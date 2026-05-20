Rethel

Rallye promenade moto

Départ Promenade des Isles Rethel Ardennes

Tarif : 10 – 10 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif par moto

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Inscriptions de 8h30 à 10h Nombreux lots offerts 1er prix 2 places pour la Superbike Restauration le midi

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Départ Promenade des Isles Rethel 08300 Ardennes Grand Est +33 6 84 95 74 60

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English :

Registration from 8:30 to 10 a.m. Numerous prizes on offer: 1st prize: 2 Superbike tickets Catering at lunchtime

L’événement Rallye promenade moto Rethel a été mis à jour le 2026-05-20 par Ardennes Tourisme