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Rethel Plage Rethel

Rethel Plage Rethel jeudi 13 août 2026.

Adresse : Promenade des Isles

Ville : 08300 Rethel

Département : Ardennes

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Tarif :

Rethel Plage

Promenade des Isles Rethel Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-13

Ateliers, animations et concours programme à venir
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Promenade des Isles Rethel 08300 Ardennes Grand Est +33 3 24 39 51 40  accueil@villederethel.fr

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English :

Workshops, events and competitions: program to come

L’événement Rethel Plage Rethel a été mis à jour le 2026-03-19 par Ardennes Tourisme

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