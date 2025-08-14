Rethel Plage

Promenade des Isles Rethel Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-13

Ateliers, animations et concours programme à venir

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Promenade des Isles Rethel 08300 Ardennes Grand Est +33 3 24 39 51 40 accueil@villederethel.fr

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English :

Workshops, events and competitions: program to come

L’événement Rethel Plage Rethel a été mis à jour le 2026-03-19 par Ardennes Tourisme