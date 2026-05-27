Rethel

Café-théatre L’Odyssée fête ses 10 ans !

Point Champagne Rethel Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

En 2016 commençait l’aventure de L’odyssée, le premier café-théâtre dans le Pays Rethélois. 7 artistes de l’humour , de la musique , de la magie … Et c’est gratuit ! Ouverture du bar à 20h. Les places sont limitées , la réservation est conseillée.

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Point Champagne Rethel 08300 Ardennes Grand Est +33 6 72 81 20 14 cafetheatre.rethel@gmail.com

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English :

In 2016 began the adventure of L’odyssée, the first café-théâtre in Pays Rethélois. 7 artists: humor, music, magic… And it’s free! Bar opens at 8pm. Places are limited, so book in advance.

L’événement Café-théatre L’Odyssée fête ses 10 ans ! Rethel a été mis à jour le 2026-05-27 par Ardennes Tourisme