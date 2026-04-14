LES FEMMES SAVANTES, Cinéma André-Malraux, Bondy

LES FEMMES SAVANTES Dimanche 26 avril, 16h30 Cinéma André-Malraux Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T16:30:00+02:00 – 2026-04-26T18:45:00+02:00

Fin : 2026-04-26T16:30:00+02:00 – 2026-04-26T18:45:00+02:00

Au contraire de sa sœur Armande, Henriette rêve d’amour et souhaite se marier avec Clitandre. Tandis que son père, Chrysale, est favorable à cette union, sa mère, Philaminte, cherche à imposer le pédant Trissotin en raison de ses supposées lumières en sciences et en lettres…

Cinéma André-Malraux 25, cours de la Republique, Bondy Bondy 93140 Le Mainguy – Le Moulin à Vent Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bondyandremalraux.cine.boutique/media/2680?showId=57505 »}]

Les femmes savantes – Au contraire de sa sœur Armande, Henriette rêve d’amour et souhaite se marier avec Clitandre. Tandis que son père, Chrysale, est favorable à cette union, sa mère, Philaminte, … Ciné Malraux LES FEMMES SAVANTES