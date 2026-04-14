MAD MAX, Cinéma André-Malraux, Bondy

MAD MAX Samedi 25 avril, 20h00 Cinéma André-Malraux Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T20:00:00+02:00 – 2026-04-25T21:48:00+02:00

Fin : 2026-04-25T20:00:00+02:00 – 2026-04-25T21:48:00+02:00

Sur les autoroutes désertées d’une Australie méconnaissable, une guerre sans merci oppose motards hors-la-loi et policiers Interceptor, qui tentent de triompher de la vermine au volant de voitures aux moteurs surgonflés. Dans ce monde en pleine décadence, les bons, les méchants, le manichéisme disparaissent…

Cinéma André-Malraux 25, cours de la Republique, Bondy Bondy 93140 Le Mainguy – Le Moulin à Vent Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bondyandremalraux.cine.boutique/media/614?showId=54930 »}]

Mad max – Sur les autoroutes désertées d’une Australie méconnaissable, une guerre sans merci oppose motards hors-la-loi et policiers Interceptor, qui tentent de triompher de la vermine au volant de… Ciné Malraux MAD MAX