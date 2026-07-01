Informations pratiques

Pont-de-Barret

Les femmes savantes

Fontaine Minérale Pont-de-Barret Drôme

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 21:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-05

Une nouvelle occasion de (re)découvrir cette comédie brillante, drôle et toujours étonnamment actuelle

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Fontaine Minérale Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 02 28 67

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English :

Another chance to (re)discover this brilliant, funny, and still surprisingly relevant comedy

L’événement Les femmes savantes Pont-de-Barret a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux