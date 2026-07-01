Les femmes savantes Pont-de-Barret
mercredi 22 juillet 2026 · Pont-de-Barret
Informations pratiques
Pont-de-Barret
Les femmes savantes
Fontaine Minérale Pont-de-Barret Drôme
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 21:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-05
Une nouvelle occasion de (re)découvrir cette comédie brillante, drôle et toujours étonnamment actuelle
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Fontaine Minérale Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 02 28 67
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English :
Another chance to (re)discover this brilliant, funny, and still surprisingly relevant comedy
L’événement Les femmes savantes Pont-de-Barret a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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