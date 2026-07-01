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AGENDA · Pont-de-Barret

Les femmes savantes Pont-de-Barret

mercredi 22 juillet 2026 · Pont-de-Barret

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Fontaine Minérale
Ville
26160 Pont-de-Barret
Département
Drôme
Tarif
17 17 17

Pont-de-Barret

Les femmes savantes

Fontaine Minérale Pont-de-Barret Drôme

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 21:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22 2026-08-05

Une nouvelle occasion de (re)découvrir cette comédie brillante, drôle et toujours étonnamment actuelle
  .

Fontaine Minérale Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 02 28 67 

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English :

Another chance to (re)discover this brilliant, funny, and still surprisingly relevant comedy

L’événement Les femmes savantes Pont-de-Barret a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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