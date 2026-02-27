Pont-de-Barret

Visite guidée de Pont de Barret

Départ Le Quai Pont-de-Barret Drôme

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

de 10 à 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Dès Gaulois celtes aux paysans.es ouvrièrs.es , cette visite retrace l’histoire de Pont-de-Barret. Un village perché unifié par un grand témoin de son histoire Le vieux pont.

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Départ Le Quai Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 42 49 ot@dieulefit-tourisme.com

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English :

From the Celtic Gauls to the working peasants, this visit retraces the history of Pont-de-Barret. A perched village unified by a great witness of its history: the old bridge.

L’événement Visite guidée de Pont de Barret Pont-de-Barret a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux