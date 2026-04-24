Rives-en-Seine

Les fermes à vélo, une balade gourmande

Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 16:50:00

Date(s) :

2026-09-26

Léa Vandecandelaere, chargée de mission alimentation, vous propose une balade à la fois sportive (mais pas trop…) et surtout gourmande, en partant durant toute une journée à la découverte de quelques exploitations locales. À Rives-en-Seine et dans les villages alentours, parcourez quelques fermes à la production variée (truites, miel, et autres produits locaux). Les exploitants présenteront leur ferme, leur façon de travailler et vous pourrez acheter quelques bons produits sur place.

Inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Nombre de places limité. Attention, il s’agit de sorties en extérieur, vous êtes invités à suivre nos recommandations. Prévoir son vélo (possibilité d’en louer à la Maison du Parc) et un pique-nique tiré du sac. .

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 23 16

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English : Les fermes à vélo, une balade gourmande

L’événement Les fermes à vélo, une balade gourmande Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme