Ambazac

Les Festiv’Ete de Jonas DJ Yony

étang de Jonas Ambazac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Pour sa deuxième édition des Festiv’été de Jonas, la ville d’Ambazac vous donne rendez-vous tout l’été pour des soirées festives, conviviales et gratuites organisées en partenariat avec les associations de la commune. Concerts, marchés festifs ou cinémas en plein air, il y en a pour tous les goûts, sans oublier le traditionnel feu d’artifice ! Nous vous attendons donc nombreuses et nombreux pour partager le plaisir de se retrouver sur ce site emblématique de la vie d’Ambazac, au creux des Monts et les pieds dans l’eau. DJ Yony (concert) il faut une fin à tout, même à l’été. Pour préparer la rentrée et terminer cette deuxième édition des Festiv’été en apothéose, Yony vous a concocté un DJ set de feu pour électriser Jonas et faire de cette dernière soirée un moment inoubliable. Foodtrucks, buvette tenue par Ambazac Rugby Club. .

étang de Jonas Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 33 87 06 communication@ambazac.fr

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English : Les Festiv’Ete de Jonas DJ Yony

L’événement Les Festiv’Ete de Jonas DJ Yony Ambazac a été mis à jour le 2026-05-22 par Terres de Limousin