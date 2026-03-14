Sortie avec la maison de la nature Nos amis les arbres Muret Ambazac

Sortie avec la maison de la nature Nos amis les arbres

Muret Le Grand Muret Ambazac Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Reconnaître et identifier les arbres de la forêt. Fabriquer un herbier. .

Muret Le Grand Muret Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 27 46 36 planim-nature@fdc87.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie avec la maison de la nature Nos amis les arbres

L’événement Sortie avec la maison de la nature Nos amis les arbres Ambazac a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Monts du Limousin