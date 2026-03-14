Sortie avec la maison de la nature Nos amis les arbres Muret Ambazac
Sortie avec la maison de la nature Nos amis les arbres Muret Ambazac mercredi 19 août 2026.
Sortie avec la maison de la nature Nos amis les arbres
Muret Le Grand Muret Ambazac Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Reconnaître et identifier les arbres de la forêt. Fabriquer un herbier. .
Muret Le Grand Muret Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 27 46 36 planim-nature@fdc87.com
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English : Sortie avec la maison de la nature Nos amis les arbres
L’événement Sortie avec la maison de la nature Nos amis les arbres Ambazac a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Monts du Limousin