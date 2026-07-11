Balade contée en musique Laurière
mercredi 12 août 2026 · Laurière
Informations pratiques
Laurière
Balade contée en musique
Lac du Pont à l’Age Laurière Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12 20:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Partez pour une balade contée en musique au cœur du lac du Pont à l’Âge avec les Passeurs d’Histoires et Comme à la maison. Laissez-vous porter par des récits enchanteurs, des légendes et des mélodies qui se mêlent à la beauté de la nature. Une promenade poétique et immersive, idéale à partager en famille ou entre amis, où patrimoine, imaginaire et musique se rencontrent pour offrir un moment hors du temps. .
Lac du Pont à l’Age Laurière 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 30 45 06 navarre87@wanadoo.fr
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English : Balade contée en musique
L’événement Balade contée en musique Laurière a été mis à jour le 2026-07-11 par Terres de Limousin
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