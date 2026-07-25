L’été en famille au Pont à l’âge Laurière
dimanche 23 août 2026 · Laurière
Informations pratiques
Laurière
L’été en famille au Pont à l’âge
Lac du Pont à l’Age Laurière Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 14:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Cette animation prévue le dimanche 26 juillet est reportée au dimanche 23 août !
Le Lac du Pont à l’Âge s’anime cet été ! Préparez-vous à vivre un après-midi rempli d’animations, de bonne humeur et de souvenirs à partager avec ceux que vous aimez. .
Lac du Pont à l’Age Laurière 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine secretaire@alpa.fr
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English : L’été en famille au Pont à l’âge
L’événement L’été en famille au Pont à l’âge Laurière a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Monts du Limousin
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