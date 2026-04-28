Festival Intui’Son Laurière
Festival Intui’Son Laurière samedi 8 août 2026.
Laurière
Festival Intui’Son
Laurière Haute-Vienne
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 16:00:00
fin : 2026-08-09 02:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Venez passer un moment hors du temps avec nous. C’est familial et sans alcool. Restez connectés avec nous on vous annonce le programme rapidement. Et si, le temps d’un week-end, tu te reconnectais à l’essentiel. Bienvenue à Intui’Son, un festival vibrant au cœur de la nature, où les sons, les corps et les âmes se rencontrent. Au bord de l’eau, dans un écrin de verdure, viens vivre une expérience hors du temps concerts & DJ sets envoûtants, ateliers bien-être & pratiques intuitives, danse libre & moments de partage, espaces chill, rencontres, et magie collective. Ici, pas de pression. Juste toi, les autres, et l’instant présent. Intui’Son, c’est un espace pour ressentir, un espace pour vibrer, un espace pour être pleinement soi. .
Laurière 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lesptitstipislimousi@gmail.com
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English : Festival Intui’Son
L’événement Festival Intui’Son Laurière a été mis à jour le 2026-04-28 par Terres de Limousin
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