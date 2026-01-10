Les fêtes d’Arjuzanx 2026 Morcenx-la-Nouvelle
Les fêtes d’Arjuzanx 2026 Morcenx-la-Nouvelle samedi 6 juin 2026.
Morcenx-la-Nouvelle
Les fêtes d’Arjuzanx 2026
Plage du lac Arjuzanx Maison de site Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
UNE JOURNÉE, TROIS TEMPS FORTS !
2026, nouveau format le GASCO LANTA ! journée festive au bord du lac, 6 épreuves à relever en équipe, restauration, buvette, concert live le soir.
Date limite INSCRIPTION ÉQUIPES 18 mai
10h KID-LANTA
Parcours et ateliers junior ( de 4 à 12 ans)
GASCO-LANTA
11h30 remise du carnet de jeu. Haka de présentation des équipes et 1ere épreuve collective
14h à 17h: Défi Robinson, Azimut, Pantatrio… 6 épreuves ludo-sportives
17h Épreuve des poteaux pour les 3 équipes finalistes
17h30 Remise du trophée
GASCO-NIGHT
19h Apéro tapas, dîner gourmand, concert en live avec les Soulsters, ambiance festive et dansante au son Rhythm & Blues
DÎNER 16€
Légumes de saison à la provençale, pomme de terre grenailles fondantes à la persillade et brochettes de poulet mariné. Crumble aux pommes
INSCRIPTIONS À L’OFFICE DE TOURISME avant le 1er juin .
Plage du lac Arjuzanx Maison de site Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 79 50 saisonarjuzanx@gmail.com
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English : Les fêtes d’Arjuzanx 2026
L’événement Les fêtes d’Arjuzanx 2026 Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Morcenx
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