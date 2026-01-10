Morcenx-la-Nouvelle

Les fêtes d’Arjuzanx 2026

Plage du lac Arjuzanx Maison de site Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

UNE JOURNÉE, TROIS TEMPS FORTS !

2026, nouveau format le GASCO LANTA ! journée festive au bord du lac, 6 épreuves à relever en équipe, restauration, buvette, concert live le soir.

Date limite INSCRIPTION ÉQUIPES 18 mai

10h KID-LANTA

Parcours et ateliers junior ( de 4 à 12 ans)

GASCO-LANTA

11h30 remise du carnet de jeu. Haka de présentation des équipes et 1ere épreuve collective

14h à 17h: Défi Robinson, Azimut, Pantatrio… 6 épreuves ludo-sportives

17h Épreuve des poteaux pour les 3 équipes finalistes

17h30 Remise du trophée

GASCO-NIGHT

19h Apéro tapas, dîner gourmand, concert en live avec les Soulsters, ambiance festive et dansante au son Rhythm & Blues

DÎNER 16€

Légumes de saison à la provençale, pomme de terre grenailles fondantes à la persillade et brochettes de poulet mariné. Crumble aux pommes

INSCRIPTIONS À L’OFFICE DE TOURISME avant le 1er juin .

Plage du lac Arjuzanx Maison de site Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 79 50 saisonarjuzanx@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les fêtes d’Arjuzanx 2026

L’événement Les fêtes d’Arjuzanx 2026 Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Morcenx