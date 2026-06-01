Les feux d’Norine fêtent les 10 ans des Sonorines !, Salle des fêtes de Sainte Honorine la Guillaume, Sainte-Honorine-la-Guillaume

Les feux d’Norine fêtent les 10 ans des Sonorines ! Vendredi 12 juin, 19h00 Salle des fêtes de Sainte Honorine la Guillaume Orne

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T19:00:00+02:00 – 2026-06-12T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T19:00:00+02:00 – 2026-06-12T23:00:00+02:00

Salle des fêtes de Sainte Honorine la Guillaume Sainte Honorine la Guillaume Sainte-Honorine-la-Guillaume 61210 Orne Normandie

Soirée bal folk avec Skavidra. 19h: Initiation à la danse; 20h: Repas, galettes saucisse ou végé; 21h: Bal. Buvette, camping