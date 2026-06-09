Les figures emblématiques de Capbreton Maison de l’Oralité et du Patrimoine Capbreton jeudi 16 juillet 2026.

Capbreton

Les figures emblématiques de Capbreton

Maison de l’Oralité et du Patrimoine 56 Rue du Général de Gaulle Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:30:00

fin : 2026-07-16 11:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Gratuit Tout public

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Laissez-vous guider au sein de la MOP et découvrez les personnages marquants de l’histoire de Capbreton !

Gratuit Tout public

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Maison de l’Oralité et du Patrimoine 56 Rue du Général de Gaulle Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Les figures emblématiques de Capbreton

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L’événement Les figures emblématiques de Capbreton Capbreton a été mis à jour le 2026-06-05 par OTI LAS