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AGENDA · Bessoncourt

Les Flâneries d’été Bessoncourt

mardi 28 juillet 2026 · Bessoncourt

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
18:30:00
Ville
90160 Bessoncourt
Département
Territoire de Belfort
Tarif
Gratuit Gratuit

Bessoncourt

Les Flâneries d’été

Bessoncourt Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 18:30:00
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-07-28

Le festival culturel itinérant, organisé par le Département, pose ses valises dans sept communes du Territoire Chèvremont, Fêche-l’Eglise, Bessoncourt, Giromagny, Danjoutin, Roppe, Belfort.
Laissez-vous emporter par des spectacles humoristiques, drôles et touchants…
A partager en famille ou entre amis, dans une ambiance conviviale et festive.   .

Bessoncourt 90160 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Les Flâneries d’été

L’événement Les Flâneries d’été Bessoncourt a été mis à jour le 2026-07-13 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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