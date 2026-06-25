Les Flâneries d’été Saint-Dizier-l’Évêque
Les Flâneries d’été Saint-Dizier-l’Évêque mercredi 15 juillet 2026.
Saint-Dizier-l’Évêque
Les Flâneries d’été
Saint-Dizier-l’Évêque Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:30:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-21
Le festival culturel itinérant, organisé par le Département, pose ses valises dans sept communes du Territoire Chèvremont, Fêche-l’Eglise, Bessoncourt, Giromagny, Danjoutin, Roppe, Belfort.
Laissez-vous emporter par des spectacles humoristiques, drôles et touchants…
A partager en famille ou entre amis, dans une ambiance conviviale et festive. .
Saint-Dizier-l’Évêque 90100 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : Les Flâneries d’été
L’événement Les Flâneries d’été Saint-Dizier-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-25 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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