Les folles années 70/80 Espace Charles Bringuier Chatuzange-le-Goubet

Chatuzange-le-Goubet

Les folles années 70/80

Espace Charles Bringuier 14 place du 19 mars 1962 Chatuzange-le-Goubet Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 20:00:00

fin : 2026-07-08 20:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Préparez-vous à vivre une soirée exceptionnelle avec “Les Folles Années 70/80”, un concert live plein d’énergie, de souvenirs et de grands tubes qui ont marqué plusieurs générations !

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Espace Charles Bringuier 14 place du 19 mars 1962 Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Get ready for an exceptional evening with Les Folles Années 70/80 , a live concert full of energy, memories and great hits that have marked several generations!

L’événement Les folles années 70/80 Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-05-08 par Valence Romans Tourisme