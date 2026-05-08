Les folles années 70/80 Espace Charles Bringuier Chatuzange-le-Goubet
Les folles années 70/80 Espace Charles Bringuier Chatuzange-le-Goubet mercredi 8 juillet 2026.
Chatuzange-le-Goubet
Les folles années 70/80
Espace Charles Bringuier 14 place du 19 mars 1962 Chatuzange-le-Goubet Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:00:00
fin : 2026-07-08 20:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Préparez-vous à vivre une soirée exceptionnelle avec “Les Folles Années 70/80”, un concert live plein d’énergie, de souvenirs et de grands tubes qui ont marqué plusieurs générations !
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Espace Charles Bringuier 14 place du 19 mars 1962 Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Get ready for an exceptional evening with Les Folles Années 70/80 , a live concert full of energy, memories and great hits that have marked several generations!
L’événement Les folles années 70/80 Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-05-08 par Valence Romans Tourisme