Chatuzange-le-Goubet

Soirée Summer Party

130 D Avenue Charles de Gaulle Chatuzange-le-Goubet Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10 01:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Après un premier événement mémorable, place à la 2ème soirée de nos 3 grands rendez-vous estivaux ! Voici la grosse soirée de l’été chez TYM!

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130 D Avenue Charles de Gaulle Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 38 24 67 brasserietym@gmail.com

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English :

After a memorable first event, it’s time for the second night of our three major summer events! Here comes the big summer night at TYM!

L’événement Soirée Summer Party Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme