Soirée Summer Party Chatuzange-le-Goubet
Soirée Summer Party Chatuzange-le-Goubet vendredi 10 juillet 2026.
Chatuzange-le-Goubet
Soirée Summer Party
130 D Avenue Charles de Gaulle Chatuzange-le-Goubet Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 01:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Après un premier événement mémorable, place à la 2ème soirée de nos 3 grands rendez-vous estivaux ! Voici la grosse soirée de l’été chez TYM!
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130 D Avenue Charles de Gaulle Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 38 24 67 brasserietym@gmail.com
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English :
After a memorable first event, it’s time for the second night of our three major summer events! Here comes the big summer night at TYM!
L’événement Soirée Summer Party Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme