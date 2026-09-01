Les Fondamentales Ecole des Vins de Bourgogne Beaune
samedi 12 septembre 2026 · Ecole des Vins de Bourgogne · Beaune
Informations pratiques
Beaune
Les Fondamentales
Ecole des Vins de Bourgogne 21 avenue Charles de Gaulle Beaune Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:30:00
fin : 2026-09-12 12:30:00
Date(s) :
2026-09-12 2026-10-10 2026-11-07 2026-12-05
Les Fondamentales ont souvent lieu un samedi matin.
Une demi-journée d’initiation pour entrer dans l’univers passionnant des vins de Bourgogne et vous initier, verre en main, à la méthodologie de la dégustation.
Apprendre à regarder, à sentir, à goûter les vins blancs, les vins rouges et à identifier leurs arômes. La conservation, le service des vins et l’association des mets et des vins sont également abordés.
A l’issue de cette matinée, vous serez plus à l’aise devant un verre de Bourgogne et commencerez à trouver les mots justes pour commenter les vins et partager vos impressions.
Réservation au préalable requise. .
Ecole des Vins de Bourgogne 21 avenue Charles de Gaulle Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Les Fondamentales
L’événement Les Fondamentales Beaune a été mis à jour le 2026-03-02 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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