Les Fondus du Macadam Thonon-les-Bains

Les Fondus du Macadam

Centre ville de Thonon Thonon-les-Bains Haute-Savoie

Tarif :

Date :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-29

C’est la manifestation qui transforme Thonon-les-Bains en une véritable scène à ciel ouvert, un espace de rencontres et d’émotions entre artistes et festivaliers durant 4 jours.

Centre ville de Thonon Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 71 55 55 thonon@thononlesbains.com

English : Fondus du Macadam Festival

It’s the event that transforms Thonon-les-Bains into a veritable open-air stage, a 4-day meeting place for artists and festival-goers alike.

