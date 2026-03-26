Tour de France 2026 Ville arrivée

Ville de Thonon Thonon-les-Bains Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

45 ans après sa dernière halte à Thonon-les-Bains, le Tour de France est de retour !

A l’occasion de la 16ème étape du Tour de France 2026, les coureurs s’élanceront pour un contre-la-montre individuel de 26 km entre Évian-les-Bains et Thonon-les-Bains

.

Ville de Thonon Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 71 55 55 thonon@thononlesbains.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

45 years after its last stop in Thonon-les-Bains, the Tour de France is back!

For the 16th stage of the Tour de France 2026, riders will take part in a 26 km individual time trial between Évian-les-Bains and Thonon-les-Bains

L’événement Tour de France 2026 Ville arrivée Thonon-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-24 par SPL DESTINATION THONON