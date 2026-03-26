Tour de France 2026 Ville arrivée Thonon-les-Bains
Tour de France 2026 Ville arrivée Thonon-les-Bains mardi 21 juillet 2026.
Tour de France 2026 Ville arrivée
Ville de Thonon Thonon-les-Bains Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
45 ans après sa dernière halte à Thonon-les-Bains, le Tour de France est de retour !
A l’occasion de la 16ème étape du Tour de France 2026, les coureurs s’élanceront pour un contre-la-montre individuel de 26 km entre Évian-les-Bains et Thonon-les-Bains
.
Ville de Thonon Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 71 55 55 thonon@thononlesbains.com
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English :
45 years after its last stop in Thonon-les-Bains, the Tour de France is back!
For the 16th stage of the Tour de France 2026, riders will take part in a 26 km individual time trial between Évian-les-Bains and Thonon-les-Bains
L’événement Tour de France 2026 Ville arrivée Thonon-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-24 par SPL DESTINATION THONON
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