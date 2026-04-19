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Toques en Chablais Festival International de Gastronomie Parc du Belvédère Thonon-les-Bains

Toques en Chablais Festival International de Gastronomie Parc du Belvédère Thonon-les-Bains jeudi 1 octobre 2026.

Lieu : Parc du Belvédère

Adresse : Avenue du Léman

Ville : 74200 Thonon-les-Bains

Département : Haute-Savoie

Début : jeudi 1 octobre 2026

Fin : dimanche 4 octobre 2026

Tarif :

Thonon-les-Bains

Toques en Chablais Festival International de Gastronomie

Parc du Belvédère Avenue du Léman Thonon-les-Bains Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-01

Toques en Chablais revient cet automne pour éveiller vos papilles !
Cette année, cap sur Capri, la perle de l’Italie préparez-vous à un voyage sensoriel où la gastronomie italienne révélera toutes ses saveurs.
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Parc du Belvédère Avenue du Léman Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 71 55 55  thonon@thononlesbains.com

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English : Toques en Chablais International Gastronomy Festival

This autumn, Toques en Chablais is back to delight your taste buds! Get ready for a sensory journey to Capri, the pearl of Italy, and indulge in the authentic flavors of Italian gastronomy

L’événement Toques en Chablais Festival International de Gastronomie Thonon-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-15 par SPL DESTINATION THONON

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