Visites guidées de l’ancien prieuré du Château de Ripaille, Château de Ripaille, Thonon-les-Bains

Informations pratiques

Visites guidées de l’ancien prieuré du Château de Ripaille 19 et 20 septembre Château de Ripaille Haute-Savoie

Tarif : 5€ /pers. 30 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Venez visiter l’ancien prieuré de Ripaille, accompagné d’un guide en costume. Construit au XVIIe siècle pour une communauté de moine chartreux, le prieuré est situé dans la partie privée du domaine. Ce sera également l’occasion de découvrir le plus vieux bâtiment du domaine de Ripaille.

Horaires fixes : 10h30 ; 11h30 ; 14h30 ; 15h30 ; 16h ; 16h30 et 17h. Durée 45 min. Tarif 5€ (gratuit -7 ans), places limitées à 30 (réservation fortement recommandée sur ripaille.fr).

Château de Ripaille 83, avenue de Ripaille, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 26 64 44 http://www.ripaille.fr https://www.facebook.com/Ch%C3%A2teau-de-Ripaille-Fondation-Ripaille-1744823975731891/ Le château de Ripaille, dont les bâtiments les plus anciens remontent au XVe siècle, a été la résidence des ducs de Savoie dont le premier, Amédée VIII, fut Pape sous le nom de Félix V. Le domaine est aujourd’hui la propriété de la famille Necker et de la fondation Ripaille. Le château a été restauré en 1900 par Frédéric Engel-Gros dans le style art nouveau.

Venez visiter l’ancien prieuré de Ripaille, accompagné d’un guide en costume. Construit au XVIIe siècle pour une communauté de moine chartreux, le prieuré est situé dans la partie privée du domaine. …

©Fondation Ripaille