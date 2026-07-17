Ateliers créatifs pour les enfants, Château de Ripaille, Thonon-les-Bains

Informations pratiques

Ateliers créatifs pour les enfants 19 et 20 septembre Château de Ripaille Haute-Savoie

Tarif 3€ (réservation fortement recommandée sur ripaille.fr). 20 enfants maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

A 11h atelier poterie « Les p’tits modeleurs »

A 15h atelier photographie : « Le cyanotype »

(durée 1h)

Château de Ripaille 83, avenue de Ripaille, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 26 64 44 http://www.ripaille.fr https://www.facebook.com/Ch%C3%A2teau-de-Ripaille-Fondation-Ripaille-1744823975731891/ Le château de Ripaille, dont les bâtiments les plus anciens remontent au XVe siècle, a été la résidence des ducs de Savoie dont le premier, Amédée VIII, fut Pape sous le nom de Félix V. Le domaine est aujourd’hui la propriété de la famille Necker et de la fondation Ripaille. Le château a été restauré en 1900 par Frédéric Engel-Gros dans le style art nouveau.

A 11h atelier poterie « Les p’tits modeleurs »

©Fondation Ripaille