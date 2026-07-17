Visite libre du château de Ripaille, Château de Ripaille, Thonon-les-Bains

Informations pratiques

Visite libre du château de Ripaille 19 et 20 septembre Château de Ripaille Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite du château de Ripaille, construit par le 1er Duc de Savoie en 1434 et restauré dans un style Art Nouveau à la Belle Époque. Découvrez aussi l’exposition « Flash-back ! Immersion dans 200 ans de photographies (1826-2026) », dans le cadre des célébrations du bicentenaire de la photographie.

Château de Ripaille 83, avenue de Ripaille, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 26 64 44 http://www.ripaille.fr https://www.facebook.com/Ch%C3%A2teau-de-Ripaille-Fondation-Ripaille-1744823975731891/ Le château de Ripaille, dont les bâtiments les plus anciens remontent au XVe siècle, a été la résidence des ducs de Savoie dont le premier, Amédée VIII, fut Pape sous le nom de Félix V. Le domaine est aujourd’hui la propriété de la famille Necker et de la fondation Ripaille. Le château a été restauré en 1900 par Frédéric Engel-Gros dans le style art nouveau.

Visite du château de Ripaille, construit par le 1er Duc de Savoie en 1434 et restauré dans un style Art Nouveau à la Belle Époque. Découvrez aussi l’exposition « Flash-back ! Immersion dans 200 ans…

©Fondation Ripaille