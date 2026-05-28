Les Forestières des Pyrénées PAYOLLE Campan

Informations pratiques

Campan

Les Forestières des Pyrénées

PAYOLLE Lac de Payolle Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-18

Les Forestières des Pyrénées reviennent les 18 et 19 septembre 2026 à Payolle. Un événement dédié à la forêt, aux métiers de la filière bois et au territoire pyrénéen !

Démonstrations forestières Animations et rencontres Exposition de matériel Concours de sculpture sur bois Buvette et restauration

Programme détaillé à venir .

PAYOLLE Lac de Payolle Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie lea.pradines@paysdesnestes.fr

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English :

The Foresti%E8res des Pyr%E9n%E9es returns to Payolle on September 18 and 19, 2026. An event dedicated to the forest, the wood industry, and the Pyrenees region!

L’événement Les Forestières des Pyrénées Campan a été mis à jour le 2026-07-14 par Pôle du Tourmalet |CDT65