Les Forestières des Pyrénées PAYOLLE Campan
vendredi 18 septembre 2026 · PAYOLLE · Campan
Informations pratiques
Campan
Les Forestières des Pyrénées
PAYOLLE Lac de Payolle Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-18
Les Forestières des Pyrénées reviennent les 18 et 19 septembre 2026 à Payolle. Un événement dédié à la forêt, aux métiers de la filière bois et au territoire pyrénéen !
Démonstrations forestières Animations et rencontres Exposition de matériel Concours de sculpture sur bois Buvette et restauration
Programme détaillé à venir .
PAYOLLE Lac de Payolle Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie lea.pradines@paysdesnestes.fr
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English :
The Foresti%E8res des Pyr%E9n%E9es returns to Payolle on September 18 and 19, 2026. An event dedicated to the forest, the wood industry, and the Pyrenees region!
L’événement Les Forestières des Pyrénées Campan a été mis à jour le 2026-07-14 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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