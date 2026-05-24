Coteaux-sur-Loire

Les Fouées au Chai

50 Rue de Touraine Coteaux-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Repas convivial au domaine en musique. Après cette première année de reprise par les enfants, il est temps de découvrir leur tout premier millésime ! Et quoi de mieux que des fouées et de la musique au domaine pour célébrer ça ensemble ? Venez profiter d’une soirée chaleureuse et festive !

Repas convivial au domaine en musique. Après cette première année de reprise par les enfants, il est temps de découvrir leur tout premier millésime ! Et quoi de mieux que des fouées et de la musique au domaine pour célébrer ça ensemble ? Venez profiter d’une soirée chaleureuse et festive, dans une ambiance guinguette assurée ! 6 .

50 Rue de Touraine Coteaux-sur-Loire 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 98 95 domainedelarche.galteau@gmail.com

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English :

A convivial meal at the estate, with live music. After the children’s first year in charge, it’s time to discover their very first vintage! And what better way to celebrate than with fouées and music at the estate? Come and enjoy a warm and festive evening!

L’événement Les Fouées au Chai Coteaux-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-24 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE