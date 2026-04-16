Coteaux-sur-Loire

Portes ouvertes au Domaine Duval-Voisin

6 Rue de Fontenay Coteaux-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18 21:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Nous sommes de retour pour nos portes ouvertes du 18 juillet, avec nos amis et producteurs locaux, que vous connaissez déjà, pour certains depuis longtemps…..les nouveaux de l’an passé, et un nouveau cette année le rucher de Bounois.

Nous sommes de retour pour nos portes ouvertes du 18 juillet, avec nos amis et producteurs locaux, que vous connaissez déjà, pour certains depuis longtemps….. .

6 Rue de Fontenay Coteaux-sur-Loire 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 95 91

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English :

We’re back for our open house on July 19, with our friends and local producers, some of whom you’ve known for a long time…..the new ones from last year, and a new one this year the Bounois apiary.

L’événement Portes ouvertes au Domaine Duval-Voisin Coteaux-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE