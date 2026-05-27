Coteaux-sur-Loire

Les Vignerons passent à table avec le Domaine Aurélien Révillot chez Vincent Cuisinier de Campagne

19 Rue de la Galottière Coteaux-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : 55 – 55 – EUR

55

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Accompagnés des mets imaginés et concoctés par Vincent Simon, venez découvrir les vins d’Aurélien Révillot, vigneron installé à Restigné.

Accompagnés des mets imaginés et concoctés par Vincent Simon, venez découvrir les vins d’Aurélien Révillot, vigneron installé à Restigné.

N’hésitez pas à venir découvrir les accords mets et vins de ce binôme qui s’annoncent gourmands et agréables.

Aurélien Révillot cultive sa vigne avec le moins d’interventionnisme possible, à l’écoute de la Nature pour l’accompagner dans sa croissance. Tout cela lui permet de maintenir un contact permanent avec le terrain et les vignes, qu’il connaît par coeur…

N’hésitez pas à venir découvrir les accords mets et vins de ce binôme qui s’annoncent gourmands et agréables. 55 .

19 Rue de la Galottière Coteaux-sur-Loire 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 17 21

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English :

We invite you to join us at 6.30pm at Domaine des Ouches for a taste of what’s to come, with appetizers, followed by a stroll through the vineyards and dinner at the restaurant: Vincent Cuisinier de Campagne.

L’événement Les Vignerons passent à table avec le Domaine Aurélien Révillot chez Vincent Cuisinier de Campagne Coteaux-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-27 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE