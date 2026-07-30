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AGENDA · Hyères

Les fouilles au chateau d’Hyeres Visite commentées -JEP 2025 Centre-ville Hyères

samedi 19 septembre 2026 · Centre-ville · Hyères

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Centre-ville
Adresse
433 rue St-Pierre
Ville
83400 Hyères
Département
Var
Tarif

Hyères

Les fouilles au chateau d’Hyeres Visite commentées -JEP 2025

Centre-ville 433 rue St-Pierre Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Organisée pour les Journées européennes du patrimoine.
  .

Centre-ville 433 rue St-Pierre Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 00 82 41  billetterie.spectacles@mairie-hyeres.com

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English :

Organized for European Heritage Days.

L’événement Les fouilles au chateau d’Hyeres Visite commentées -JEP 2025 Hyères a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Provence Méditerranée

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