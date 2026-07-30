Les fouilles au chateau d’Hyeres Visite commentées -JEP 2025 Centre-ville Hyères

Informations pratiques

Hyères

Les fouilles au chateau d’Hyeres Visite commentées -JEP 2025

Centre-ville 433 rue St-Pierre Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Organisée pour les Journées européennes du patrimoine.

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Centre-ville 433 rue St-Pierre Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 00 82 41 billetterie.spectacles@mairie-hyeres.com

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English :

Organized for European Heritage Days.

L’événement Les fouilles au chateau d’Hyeres Visite commentées -JEP 2025 Hyères a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Provence Méditerranée