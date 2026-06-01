Les Foulées Abraysiennes 2026, Parc des Longues Allées, Saint-Jean-de-Braye
Les Foulées Abraysiennes 2026, Parc des Longues Allées, Saint-Jean-de-Braye vendredi 5 juin 2026.
Les Foulées Abraysiennes 2026 Vendredi 5 juin, 19h30 Parc des Longues Allées Loiret
5km : 10€ / 10km : 13€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T19:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T19:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00
Courses pédestres de 5km et 10km mettant en valeur le patrimoine de Saint Jean de Braye (Le Parc des Longues Allées, les bords du canal et de la Loire)
5km à partir de minimes
10km à partir de cadets
Ouvert aux PMR
Restauration sur place (Animation guinguette)
Parc des Longues Allées 116 avenue Louis Joseph Soulas, Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.protiming.fr/ »}]
Courses pédestres 5 & 10km Saint-Jean-de-Braye Course-à-pied
SMOC Course à pied
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