Les Foulées Abraysiennes 2026, Parc des Longues Allées, Saint-Jean-de-Braye

Les Foulées Abraysiennes 2026 Vendredi 5 juin, 19h30 Parc des Longues Allées Loiret

5km : 10€ / 10km : 13€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T19:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T19:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00

Courses pédestres de 5km et 10km mettant en valeur le patrimoine de Saint Jean de Braye (Le Parc des Longues Allées, les bords du canal et de la Loire)

5km à partir de minimes

10km à partir de cadets

Ouvert aux PMR

Restauration sur place (Animation guinguette)

Parc des Longues Allées 116 avenue Louis Joseph Soulas, Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.protiming.fr/ »}]

Courses pédestres 5 & 10km Saint-Jean-de-Braye Course-à-pied

SMOC Course à pied