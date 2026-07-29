Les Foulées Clunisoises 2026 Centre de Loisirs Cluny

Informations pratiques

Cluny

Les Foulées Clunisoises 2026

Centre de Loisirs 6 Place des Martyrs de la Déportation Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:00:00

fin : 2026-10-11 15:30:00

Date(s) :

2026-10-11

Les Foulées Clunisoises sont un événement sportif et solidaire organisé par l’association Le Ruban Rose du Clunisois au profit de la recherche contre le cancer du sein. Cette première édition réunit un trail de 7 km, un trail de 18 km, une marche de 7 km ainsi qu’un Village Rose dédié à la prévention, au bien-être et à la convivialité. Une journée ouverte à tous pour se mobiliser ensemble autour d’une belle cause. Sur place vente de goodies, buvette, crêpes, stands de sensibilisation (Professionnels de santé avec buste d’autopalpation, prothèses capillaires et accessoires, maquillage esthétique , kinésithérapie et massage …) et animations diverses (échauffement pré-courses, stand Créer ta pancarte , animation danse…). .

Centre de Loisirs 6 Place des Martyrs de la Déportation Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 54 17 02 lerubanrose.asso@yahoo.com

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English : Les Foulées Clunisoises 2026

L’événement Les Foulées Clunisoises 2026 Cluny a été mis à jour le 2026-07-20 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II