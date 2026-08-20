Les Foulées de La Tech 2026, Parc des Chantiers, Nantes

Informations pratiques

Les Foulées de La Tech 2026 Dimanche 20 septembre, 09h30 Parc des Chantiers Loire-Atlantique

À partir de 19 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Que sont les Foulées de la Tech ?

Le concept est simple.

Plus on court ensemble, plus on se parle.

Plus on se parle, plus on crée des opportunités.

Le temps d’une course, startups, PME innovantes, grands groupes, écoles et acteur·rices publics prennent le même départ. Sans badge. Sans titre. Juste des foulées, des sourires et un objectif commun.

Parce qu’une équipe en mouvement est plus soudée.

Parce que se rencontrer hors du bureau, c’est créer des relations qui durent.

‍♀️ Seul·e ou en équipe – boucles de 5 km

️ Bénéfices reversés à la lutte contre le cancer

Avant, pendant et après la course, profitez du village & des stands partenaires pour rencontrer les entreprises présentes, découvrir leurs animations et partager un moment convivial.

Au programme : DJ set, Huitres & vin blanc, Yoga

Les inscriptions sont ouvertes !

En savoir plus sur le site des Foulées de la Tech

Parc des Chantiers Nantes Nantes 44200 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://fouleesdelatech.org/ »}] [{« link »: « https://sportinnovation.fr/Evenements/Inscriptions/Epreuve/7650 »}, {« link »: « https://fouleesdelatech.org/ »}]

Les Foulées, c’est une boucle solidaire de 5 kilomètres à réaliser autant de fois que vous le souhaitez pendant 2h au cœur de l’île de Nantes.