Les Foulées de la Tech Parc des Chantiers – Île de Nantes Nantes
dimanche 20 septembre 2026 · Parc des Chantiers – Île de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 08:00 – 14:00
Gratuit : non Dossard individuel : 19€Dossard entreprise : 25€ Tout public
Les Foulées de la Tech reviennent le dimanche 20 septembre ! Rejoignez la course inter-entreprises solidaire de l’écosystème tech & innovation nantais. En solo ou en équipe, relevez le défi : 2 heures pour parcourir autant de boucles de 5 km que vous le souhaitez, dans une ambiance conviviale et festive. Au programme : course chronométrée, Challenge Entreprises, DJ set, village partenaires, animations, et de quoi grignoter pour reprendre des forces ! Un parcours au cœur de l’Île de Nantes, mêlant patrimoine industriel, lieux emblématiques du Quartier de la Création et bords de Loire. ???? En participant, vous soutenez la lutte contre le cancer du sein via l’association Madame S. ???? Parc des Chantiers – Île de Nantes???? Inscriptions ouvertes en individuel ou en équipe entreprise
Parc des Chantiers – Île de Nantes Nantes 44003
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