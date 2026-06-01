Les foulées de Rando nature 2026 Port l’Epine Trélévern

Trélévern

Les foulées de Rando nature 2026

Port l’Epine Hent Ar Mor Trélévern Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Deux magnifiques circuits entre terre et mer seront proposés, en course ou en marche 8 km ou 16 km, avec également la possibilité de partager un repas convivial sur place.

Les fonds récoltés seront reversés au profit des associations du territoire, faisant de cet événement un moment sportif et solidaire attendu. .

Port l’Epine Hent Ar Mor Trélévern 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 74 85 60 75

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English :

L’événement Les foulées de Rando nature 2026 Trélévern a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose