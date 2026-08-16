Les Foulées des Coteaux de l’Èvre BEAUPREAU Beaupréau-en-Mauges

Informations pratiques

Beaupréau-en-Mauges

Les Foulées des Coteaux de l’Èvre

BEAUPREAU 4 Rue du Haras Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 08:30:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Le dimanche 11 octobre 2026, rendez-vous à Beaupréau-en-Mauges pour la 50e édition des Foulées des Coteaux de l’Evre, un événement sportif incontournable du territoire !

Pour cette édition anniversaire, plusieurs parcours sont proposés afin de permettre à chacun de participer selon ses envies et son niveau 5 km, 12 km et 17,5 km, sans oublier les courses destinées aux enfants. De quoi profiter pleinement du plaisir de courir dans un cadre naturel et vallonné, au cœur des paysages des Mauges.

Les parcours emmènent les participants à la découverte des coteaux de l’Evre, entre chemins, paysages verdoyants et patrimoine local, avec notamment de beaux points de vue sur le territoire de Beaupréau-en-Mauges. Le 5 km, baptisé La Grimpette , permet notamment de relever un défi accessible et dynamique, tandis que les distances plus longues offrent aux coureurs davantage de kilomètres pour découvrir les paysages de l’Evre.

Cette 50e édition sera également l’occasion de célébrer 50 années de sport, de partage et de convivialité, grâce à l’implication de nombreux bénévoles et au soutien des partenaires locaux. Petits et grands sont invités à venir participer, encourager les coureurs ou simplement profiter de l’ambiance de cette journée placée sous le signe du sport et de la bonne humeur.

Les courses adultes

– 8h30 Les coteaux qui piquent 17.5 kms

– 9h30 La grimpette du parc 5 kms

– 9h45 Les coteaux de l’Evre 12 kms

Les courses enfants pour les enfants nés entre 2019 et 2013 ont lieu à partir de 11h30 .

BEAUPREAU 4 Rue du Haras Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 56 75 00 go-foulees@orange.fr

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English :

On Sunday, October 11, 2026, head to Beaupr%E9au-en-Mauges for the 50th %E9dition of the Foul%E9es des Coteaux de l?Evre, a must-see sporting event in the region!

L’événement Les Foulées des Coteaux de l’Èvre Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-08-16 par Pôle Tourisme ôsezMauges