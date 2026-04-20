Les foulées hamoises Rue de la Seine Basse-Ham

Basse-Ham

Les foulées hamoises

Rue de la Seine Port de Plaisance Nautic’Ham Basse-Ham Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Envie de battre votre record personnel ou de tenter l’aventure en solo, en famille ou entre amis ? N’hésitez pas, la course est ouverte à tous licenciés ou non, cadets, juniors, espoirs, vétérans.

En plus de la manifestation, deux courses enfants seront également organisées par la commune

L’association Les Sabots Hamois proposera des marches de 5 et 12 kms

Buvette et restauration sur place.Tout public

10 .

Rue de la Seine Port de Plaisance Nautic’Ham Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 22 25

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English :

Do you want to beat your personal best or try your luck solo, with family or friends? Don’t hesitate, the race is open to all: licensed or not, cadets, juniors, hopefuls, veterans.

In addition to the event, two children’s races will be organized by the commune

The Les Sabots Hamois association will be offering 5 and 12 km walks

Refreshments and catering on site.

L’événement Les foulées hamoises Basse-Ham a été mis à jour le 2026-04-20 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME