Les Foulées Lindoises Stade Jean Peyrie Lalinde
Les Foulées Lindoises Stade Jean Peyrie Lalinde dimanche 13 septembre 2026.
Lalinde
Les Foulées Lindoises
Stade Jean Peyrie Sauveboeuf Lalinde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Toute notre équipe est mobilisée pour vous proposer une nouvelle édition festive!
Amis coureurs, randonneurs, familles, on remet ça ? Retrouvez-nous sur nos chemins autour de Sauveboeuf (Lalinde) et au fil du Drayaux le ruisseau du village à qui l’association du même nom a rendu vigueur dans le respect de son fonctionnement naturel.
Au programme
7h30 accueil, inscriptions, retrait des dossards
8h30 accueil et animation enfants (6-12 ans)
9h15 Trail 11 et 18 km
9h20 Rando 10 km
11h30 Ronde des pitchounes
13h00 déjeuner solidaire
La totalité des bénéfices est reversée à France Sclérose en Plaques. Soyez Solidaires En Peloton ! .
Stade Jean Peyrie Sauveboeuf Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 86 72 86 fouleeslindoises@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Foulées Lindoises
L’événement Les Foulées Lindoises Lalinde a été mis à jour le 2026-05-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Lalinde (Dordogne)
- Rendez-vous aux jardins | Le jardin d’Ingrid Le Jardin d’Ingrid Lalinde 5 juin 2026
- Découverte d’un jardin champêtre et romantique, Jardin d’Ingrid, Lalinde 5 juin 2026
- Rendez-vous aux jardins | Le jardin d’Ingrid Le Jardin d’Ingrid Lalinde 6 juin 2026
- Rendez-vous aux jardins | Le jardin d’Ingrid Le Jardin d’Ingrid Lalinde 7 juin 2026
- Fête de la bière artisanale et locale Lalinde 13 juin 2026