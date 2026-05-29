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Les Foulées Lindoises Stade Jean Peyrie Lalinde

Les Foulées Lindoises Stade Jean Peyrie Lalinde

Les Foulées Lindoises Stade Jean Peyrie Lalinde dimanche 13 septembre 2026.

Lieu : Stade Jean Peyrie

Adresse : Sauveboeuf

Ville : 24150 Lalinde

Département : Dordogne

Début : dimanche 13 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Lalinde

Les Foulées Lindoises

Stade Jean Peyrie Sauveboeuf Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:30:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Toute notre équipe est mobilisée pour vous proposer une nouvelle édition festive!
Amis coureurs, randonneurs, familles, on remet ça ? Retrouvez-nous sur nos chemins autour de Sauveboeuf (Lalinde) et au fil du Drayaux le ruisseau du village à qui l’association du même nom a rendu vigueur dans le respect de son fonctionnement naturel.
Au programme
7h30 accueil, inscriptions, retrait des dossards
8h30 accueil et animation enfants (6-12 ans)
9h15 Trail 11 et 18 km
9h20 Rando 10 km
11h30 Ronde des pitchounes
13h00 déjeuner solidaire

La totalité des bénéfices est reversée à France Sclérose en Plaques. Soyez Solidaires En Peloton !   .

Stade Jean Peyrie Sauveboeuf Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 86 72 86  fouleeslindoises@orange.fr

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English : Les Foulées Lindoises

L’événement Les Foulées Lindoises Lalinde a été mis à jour le 2026-05-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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