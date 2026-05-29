Les Foulées Lindoises Stade Jean Peyrie Lalinde

Lalinde

Les Foulées Lindoises

Stade Jean Peyrie Sauveboeuf Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Toute notre équipe est mobilisée pour vous proposer une nouvelle édition festive!

Amis coureurs, randonneurs, familles, on remet ça ? Retrouvez-nous sur nos chemins autour de Sauveboeuf (Lalinde) et au fil du Drayaux le ruisseau du village à qui l’association du même nom a rendu vigueur dans le respect de son fonctionnement naturel.

Au programme

7h30 accueil, inscriptions, retrait des dossards

8h30 accueil et animation enfants (6-12 ans)

9h15 Trail 11 et 18 km

9h20 Rando 10 km

11h30 Ronde des pitchounes

13h00 déjeuner solidaire

La totalité des bénéfices est reversée à France Sclérose en Plaques. Soyez Solidaires En Peloton ! .

Stade Jean Peyrie Sauveboeuf Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 86 72 86 fouleeslindoises@orange.fr

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English : Les Foulées Lindoises

L’événement Les Foulées Lindoises Lalinde a été mis à jour le 2026-05-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides