Informations pratiques

Les fourmis invasives : quelles menaces ? Auditorium des Champs Libres Rennes Mardi 29 septembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Cette conférence propose de découvrir l’univers étonnant des fourmis : leur organisation, leur intelligence collective…

Mais aussi de partir à la découverte des espèces invasives présentes dans de nombreuses régions du monde, notamment en France, et dont l’implantation en Bretagne est imminente.

Avec **Luc Gomel**, ingénieur agronome et conservateur général du patrimoine à l’Université de Montpellier Paul-Valéry.

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​En lien avec l’exposition _Fourmis._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-29T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-29T22:30:00.000+02:00

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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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