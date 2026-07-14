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Les fourmis invasives : quelles menaces ? Auditorium des Champs Libres Rennes

mardi 29 septembre 2026 · Auditorium des Champs Libres · Rennes

Les fourmis invasives : quelles menaces ? Auditorium des Champs Libres Rennes

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Lieu
Auditorium des Champs Libres
Adresse
Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Les fourmis invasives : quelles menaces ? Auditorium des Champs Libres Rennes Mardi 29 septembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Cette conférence propose de découvrir l’univers étonnant des fourmis : leur organisation, leur intelligence collective…

Mais aussi de partir à la découverte des espèces invasives présentes dans de nombreuses régions du monde, notamment en France, et dont l’implantation en Bretagne est imminente.
Avec **Luc Gomel**, ingénieur agronome et conservateur général du patrimoine à l’Université de Montpellier Paul-Valéry. 

​En lien avec l’exposition _Fourmis._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-29T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-29T22:30:00.000+02:00

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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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