Les Fours à chaux, Les Fours à chaux, Saumur

Informations pratiques

Les Fours à chaux 19 et 20 septembre Les Fours à chaux Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Datant de 1828, ces fours à chaux font partie du patrimoine industriel saumurois. Ils servaient à produire la chaux à partir de la pierre de Champigny.

Visites guidées.

Les Fours à chaux 49400 Saumur Saumur 49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire Pays de la Loire

Datant de 1828, ces fours à chaux font partie du patrimoine industriel saumurois. Ils servaient à produire la chaux à partir de la pierre de Champigny.

© Audrey Bertrand