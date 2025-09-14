Les Fours à chaux, Les Fours à chaux, Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Les Fours à chaux · Saumur
Informations pratiques
Les Fours à chaux 19 et 20 septembre Les Fours à chaux Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Datant de 1828, ces fours à chaux font partie du patrimoine industriel saumurois. Ils servaient à produire la chaux à partir de la pierre de Champigny.
Visites guidées.
Les Fours à chaux 49400 Saumur Saumur 49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire Pays de la Loire
Datant de 1828, ces fours à chaux font partie du patrimoine industriel saumurois. Ils servaient à produire la chaux à partir de la pierre de Champigny.
© Audrey Bertrand
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