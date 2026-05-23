Les Franciscaines à livre ouvert Natacha Appanah, La Nuit au coeur Deauville

Deauville

Les Franciscaines à livre ouvert Natacha Appanah, La Nuit au coeur

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 16:00:00

fin : 2026-06-06 17:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Comment en arrive-t-on à accepter l’inacceptable ? Dans cette enquête intime et bouleversante, Nathacha Appanah tresse trois histoires de féminicides. Deux en sont mortes, sa cousine en 2000, puis Chahinez Daoud en 2021. Celle qui en a réchappé est l’autrice de ce récit.

Comment en arrive-t-on à accepter l’inacceptable ? Dans cette enquête intime et bouleversante, Nathacha Appanah tresse trois histoires de féminicides. Deux en sont mortes, sa cousine en 2000, puis Chahinez Daoud en 2021. Celle qui en a réchappé est l’autrice de ce récit.

Nathacha Appanah entrelace trois histoires de femmes victimes de la violence de leur mari ou de leur compagnon. Étant l’une d’elles, elle fait le lien entre deux féminicides et l’emprise qu’elle a endurée dans sa jeunesse. Tout à la fois récit intime, confession, devoir de mémoire et engagement littéraire, ce roman est d’une intensité bouleversante. Il y est question de l’emprise, une mécanique insidieuse qui enferme les victimes dans le silence et la honte, la peur et la dépendance . Au-delà d’une enquête, c’est surtout le récit sensible d’une quête de vérité, qui scrute l’énigme insupportable du crime conjugal, quand la nuit noire prend la place de l’amour . Un livre admirable et nécessaire, unanimement salué et récompensé par le Femina 2025, le Goncourt des lycéens, le Renaudot 2025 des lycéens et le Prix Gisèle Halimi 2026.

Rencontre animée par Philippe Normand suivie d’une signature. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Les Franciscaines à livre ouvert Natacha Appanah, La Nuit au coeur

How does one come to accept the unacceptable? In this intimate and moving investigation, Nathacha Appanah weaves together three stories of feminicide. Two died, her cousin in 2000, then Chahinez Daoud in 2021. The woman who escaped is the author of this story.

L’événement Les Franciscaines à livre ouvert Natacha Appanah, La Nuit au coeur Deauville a été mis à jour le 2026-05-20 par OT SPL Deauville