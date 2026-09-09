Les Franciscaines à livre ouvert Valentine Goby, Le palmier Deauville

Informations pratiques

Deauville

Les Franciscaines à livre ouvert Valentine Goby, Le palmier

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 16:00:00

fin : 2026-12-12 17:00:00

Date(s) :

2026-12-12

Avec Le palmier , portrait kaléidoscopique d’une petite fille blessée, Valentine Goby signe un roman poétique et grave qui dit l’enchantement et l’effroi.

Avec Le palmier , portrait kaléidoscopique d’une petite fille blessée, Valentine Goby signe un roman poétique et grave qui dit l’enchantement et l’effroi. Son livre explore les territoires de l’enfance, l’univers de la parfumerie et les pouvoirs de l’imaginaire et de l’écriture.

Sensible aux secrets de l’enfance, Valentine Goby raconte le monde intérieur de Vive, petite fille écorchée, qui grandit à Grasse dans la tendresse et l’univers des parfums. Passionnée par la botanique, elle connaît les fleurs, les arbres et les odeurs, fruit du jeu instauré par son père parfumeur qui lui rapporte des fioles mystérieuses. Le parfum, par essence éphémère, s’évapore, se dissipe. Par-dessus tout, ici, il ouvre des portes intérieures, ressuscite des scènes enfouies, telle une mémoire intime, plus immédiate que les mots.

Lauréate du Prix de la ville de Deauville, Livres & Musiques 2008, Valentine Goby a publié plus d’une quinzaine de romans chez Gallimard puis chez Actes Sud, ainsi que de nombreux ouvrages jeunesse. De retour à Deauville, elle a animé des ateliers d’écriture et présenté les lectures musicales de Kinderzimmer (2013) puis de L’Île haute (2020). .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Les Franciscaines à livre ouvert Valentine Goby, Le palmier

With *Le palmier*, a kaleidoscopic portrait of a traumatised little girl, Valentine Goby has written a poetic and sombre novel that captures both enchantment and dread.

L’événement Les Franciscaines à livre ouvert Valentine Goby, Le palmier Deauville a été mis à jour le 2026-09-01 par OT SPL Deauville