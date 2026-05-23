Les Franciscaines en scène Emmanuelle Devos, Jean-Pierre Lorit et le Quatuor Parisii Deauville
Les Franciscaines en scène Emmanuelle Devos, Jean-Pierre Lorit et le Quatuor Parisii Deauville samedi 27 juin 2026.
Deauville
Les Franciscaines en scène Emmanuelle Devos, Jean-Pierre Lorit et le Quatuor Parisii
Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:30:00
fin : 2026-06-27 20:45:00
Date(s) :
2026-06-27
Poésie et musique s’entrelacent dans Amours impossibles , où les mots brûlants d’Apollinaire répondent au langage de Schumann. Une traversée sensible portée par le Quatuor Parisii et les voix d’Emmanuelle Devos et Jean-Pierre Lorit.
Poésie et musique s’entrelacent dans Amours impossibles , où les mots brûlants d’Apollinaire répondent au langage de Schumann. Une traversée sensible portée par le Quatuor Parisii et les voix d’Emmanuelle Devos et Jean-Pierre Lorit.
En 1911, Guillaume Apollinaire et Raoul Dufy signent Le Bestiaire ou Cortège d’Orphée , œuvre fondatrice où poésie et peinture fusionnent dans un dialogue inédit. À cette époque, le poète, encore marginal, partage avec Robert Schumann une trajectoire singulière, marquée par une intense vie intérieure et par la figure récurrente des amours impossibles. Ces amours traversent les Poèmes à Lou , dédiés à Louise de Coligny-Châtillon, recueil d’une ardente modernité où désir, absence et idéal s’entremêlent. En confiant ces textes à Emmanuelle Devos et Jean-Pierre Lorit, le Quatuor Parisii prolonge cette quête de correspondances artistiques et convoque les trois quatuors op. 41 de Schumann. Composées en 1842, dans une période de bonheur conjugal, ces œuvres révèlent un Schumann tout à la fois tourmenté et lumineux, offrant un écrin musical d’une rare expressivité à la parole poétique d’Apollinaire. .
Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20
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English : Les Franciscaines en scène Emmanuelle Devos, Jean-Pierre Lorit et le Quatuor Parisii
Poetry and music intertwine in Amours impossibles , where Apollinaire’s burning words meet Schumann’s language. A sensitive journey led by the Quatuor Parisii and the voices of Emmanuelle Devos and Jean-Pierre Lorit.
L’événement Les Franciscaines en scène Emmanuelle Devos, Jean-Pierre Lorit et le Quatuor Parisii Deauville a été mis à jour le 2026-05-20 par OT SPL Deauville
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