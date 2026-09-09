Les Franciscaines en scène En cavale Clarika & Barbara Carlotti Deauville

Informations pratiques

Deauville

Les Franciscaines en scène En cavale Clarika & Barbara Carlotti

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 19:30:00

fin : 2026-11-14 21:00:00

Date(s) :

2026-11-14

Clarika et Barbara Carlotti célèbrent les grandes héroïnes du cinéma à travers les chansons qui les accompagnent. Un concert où musique et images dialoguent pour raconter les désirs, les combats et les métamorphoses de figures féminines devenues mythiques.

Clarika et Barbara Carlotti célèbrent les grandes héroïnes du cinéma à travers les chansons qui les accompagnent. Un concert où musique et images dialoguent pour raconter les désirs, les combats et les métamorphoses de figures féminines devenues mythiques.

De Les hommes préfèrent les blondes à Thelma et Louise , de Cléo de 5 à 7 aux comédies musicales de Jacques Demy, ce concert revisite les chansons qui ont marqué l’histoire du cinéma et accompagné des héroïnes inoubliables. Interprétées par Clarika et Barbara Carlotti, accompagnées au piano par Émilie Dautricourt, elles dessinent un parcours sensible à travers les rêves, les révoltes, les solidarités et les émancipations de ces héroïnes. Chaque morceau éclaire un instant de cinéma tout en résonnant avec les préoccupations d’aujourd’hui. Mis en scène par Emmanuel Noblet, En cavale propose une traversée musicale où la mémoire des films rencontre la force des voix.

Un hommage délicat aux récits féminins qui continuent d’inspirer notre perception du monde. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Les Franciscaines en scène En cavale Clarika & Barbara Carlotti

Clarika and Barbara Carlotti celebrate cinema’s great heroines through the songs associated with them. A concert in which music and images interact to tell the stories of the desires, struggles and transformations of female figures who have become legendary.

L’événement Les Franciscaines en scène En cavale Clarika & Barbara Carlotti Deauville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT SPL Deauville