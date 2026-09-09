Les Franciscaines en scène Hansel et Gretel, par le Collectif Ubique Deauville
samedi 26 décembre 2026 · Deauville
Informations pratiques
Deauville
Les Franciscaines en scène Hansel et Gretel, par le Collectif Ubique
Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-26 16:00:00
fin : 2026-12-26
Date(s) :
2026-12-26
À travers une adaptation pleine d’invention, le Collectif Ubique redonne vie au conte des frères Grimm. Théâtre, musique et narration s’entrelacent pour raconter l’aventure initiatique de deux enfants confrontés à leurs peurs et à leur désir de liberté.
À travers une adaptation pleine d’invention, le Collectif Ubique redonne vie au conte des frères Grimm. Théâtre, musique et narration s’entrelacent pour raconter l’aventure initiatique de deux enfants confrontés à leurs peurs et à leur désir de liberté.
Dans cette relecture de Hansel et Gretel, le Collectif Ubique fait dialoguer la force du récit avec une création musicale interprétée en direct. En suivant les deux enfants perdus dans la forêt, le spectacle interroge avec délicatesse la faim, le courage, la solidarité et la capacité à grandir face à l’inconnu. Les instruments anciens, les voix et le jeu des interprètes composent un univers sonore et théâtral d’une grande inventivité, où le merveilleux côtoie l’inquiétante étrangeté des contes populaires. Fidèle à la démarche du Collectif Ubique, cette création fait entendre toute l’actualité de ce récit fondateur et invite chaque spectateur, quel que soit son âge, à retrouver le plaisir de l’écoute et de l’imaginaire.
À voir en famille, à partir de 6 ans .
Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20
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English : Les Franciscaines en scène Hansel et Gretel, par le Collectif Ubique
Through an imaginative adaptation, the Collectif Ubique breathes new life into the Brothers Grimm fairy tale. Theatre, music and storytelling intertwine to recount the coming-of-age adventure of two children as they confront their fears and their desire for freedom.
L’événement Les Franciscaines en scène Hansel et Gretel, par le Collectif Ubique Deauville a été mis à jour le 2026-09-01 par OT SPL Deauville
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