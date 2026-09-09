Les Franciscaines en scène Joe Dassin, ses succès écrits par Pierre Delanoë, Claude Lemesle et Bertrand Pénisson Deauville

Informations pratiques

Deauville

Les Franciscaines en scène Joe Dassin, ses succès écrits par Pierre Delanoë, Claude Lemesle et Bertrand Pénisson

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 19:30:00

fin : 2026-12-12 21:00:00

Date(s) :

2026-12-12

Les Champs-Élysées , Les p’tits pains au chocolat , Le Chemin de Papa , L’Amérique , Billy le Bordelais … Les cahiers de manuscrits des chansons écrites par Pierre Delanoë (1918-2006), conservés aux Franciscaines, révèlent les esquisses et versions définitives des grands succès de Joe Dassin.

Les Champs-Élysées , Les p’tits pains au chocolat , Le Chemin de Papa , L’Amérique , Billy le Bordelais … Les cahiers de manuscrits des chansons écrites par Pierre Delanoë (1918-2006), conservés aux Franciscaines, révèlent les esquisses et versions définitives des grands succès de Joe Dassin.

Ce compagnonnage artistique s’est poursuivi dans les années 70 avec la collaboration de Claude Lemesle, auteur d’autres succès de Joe Dassin (1938-1980). Le chanteur leur proposa un jour de travailler ensemble. C’est ainsi que sont nés de nouveaux succès, signés Delanoë & Lemesle : Si tu t’appelles mélancolie , Dans les yeux d’Émilie et l’Été indien (dont le 45 tours se vendit à 4 millions d’exemplaires).

Claude Lemesle a débuté une carrière de chanteur avant de rencontrer Joe Dassin en 1966. Il était face à lui lorsque, à Papeete en 1980, Joe Dassin s’effondra lors d’un repas, à 41 ans, d’un infarctus. Il interprète aujourd’hui le répertoire de Joe Dassin, accompagné par Philippe Hervouet, en partageant de nombreux souvenirs.

Bertrand Pénisson, historien passionné de la chanson populaire des années 70/80 a longuement déchiffré et retranscrit l’élaboration de ces chansons dans les cahiers manuscrits de Pierre Delanoë.

Une soirée pour retrouver Joe Dassin et les souvenirs de ceux qui l’ont accompagné à Deauville où il s’est régulièrement produit au casino, de 1972 à 1976. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Les Franciscaines en scène Joe Dassin, ses succès écrits par Pierre Delanoë, Claude Lemesle et Bertrand Pénisson

Les Champs-Élysées , Les p’tits pains au chocolat , Le Chemin de Papa , L’Amérique , Billy le Bordelais … The notebooks containing the handwritten lyrics of songs written by Pierre Delanoë (1918–2006), held at Les Franciscaines, reveal the drafts and final versions of Joe Dassin’s greatest…

L’événement Les Franciscaines en scène Joe Dassin, ses succès écrits par Pierre Delanoë, Claude Lemesle et Bertrand Pénisson Deauville a été mis à jour le 2026-09-01 par OT SPL Deauville